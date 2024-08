Serra, ancora un incidente sull’ex SS 110: tre persone ferite

La serie di incidenti nei pressi dell’incrocio tra la strada che conduce verso Mongiana (ex SS 110) e via Sant’Ugo di Lincoln (che porta alla Certosa) non accenna ad avere fine. Un nuovo impatto si è verificato stamattina e ha visto coinvolte due vetture: la conducente della prima vettura ha riportato trauma toracico da scoppio di airbag e un trauma cranico, i due uomini a bordo del fuoristrada (di proprietà della Provincia di Vibo Valentia) hanno subito anch’essi un trauma cranico. I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare i pazienti all’ospedale di Vibo Valentia in quanto il nosocomio serrese non è, allo stato, attrezzato per effettuare Tac cerebrali. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Serra San Bruno per ricostruire la dinamica dell’incidente.