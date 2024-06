Serra, ancora un incidente sulla strada verso Mongiana: una Jeep si ribalta, ma nessun ferito grave

Grande preoccupazione a Serra San Bruno, dove in serata un incidente ha visto coinvolte tre vetture: in particolare, una Jeep si è capovolta facendo temere il peggio. Fortunatamente, però, non c’è stato nessun ferito grave. L’impatto ha avuto luogo nei pressi dell’incrocio tra la strada che conduce a Mongiana e via Sant’Ugo di Lincoln (che porta alla Certosa). Sul posto sono giunti i sanitari, che hanno trasportato i contusi all’ospedale “San Bruno”, i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e i Vigili del Fuoco. Si tratta dello stesso punto in cui, in passato, si sono registrati incidenti anche mortali e rispetto al quale è stata più volte richiesta la costruzione di un’apposita rotonda.