Serra, ancora un incidente sulla strada verso Mongiana: un signore ferito alla spalla

Sempre più temibile, sempre più pericolosa. L’intersezione dell’ex SS 110 che conduce a Mongiana con la via Serra dei monaci e la via Sant’Ugo di Lincoln (strada che porta alla Certosa) è teatro dell’ennesimo incidente, stavolta con lievi conseguenze.

Nella mattinata odierna, per cause da accertare, due vetture, guidate da due signore (una originaria di Mongiana e una originaria di Vibo Valentia) sono andate ad impattare riportando danni nella parte anteriore. Nell’incidente, secondo i primi riscontri, è rimasto ferito il padre della donna di Vibo: le conseguenze non dovrebbero essere preoccupanti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Resta, ancora una volta, la riflessione sulla mancanza di interventi su un tratto di strada che, ormai da anni, è motivo di sofferenza.