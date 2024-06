Serra, ancora un incidente sulla strada in direzione Mongiana

Si conferma estremamente pericoloso – soprattutto per quanti provenendo da altre realtà non lo conoscono perfettamente – l’incrocio tra la strada che conduce verso Mongiana e via Sant’Ugo di Lincoln (che porta alla Certosa). Dopo lo spettacolare incidente avvenuto dei giorni scorsi (con il capovolgimento di una vettura) ed i tristi episodi del passato, un nuovo impatto tra auto si è verificato nel punto critico, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti. Sul posto sono comunque intervenute le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Avendo avuto conoscenza dell’episodio, il consigliere comunale Biagio Figliucci ha comunicato di aver già richiesto un nuovo sopralluogo ad Anas, rinnovando “tutto l’impegno a risolvere la drammatica situazione”.

Anche il gruppo “Serra al centro”, nel porsi nuovi interrogativi sul grado di rischio, ha chiesto che “vengano presi seri e concreti provvedimenti da parte dell’Amministrazione comunale”.

Da segnalare che, con l’arrivo della stagione estiva e la chiusura al traffico veicolare di viale Certosa, via Sant’Ugo di Lincoln sarà percorsa da un numero crescente di veicoli.