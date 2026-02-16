Serra, ancora piogge e vento: disposta la chiusura delle scuole

In considerazione del nuovo messaggio di allertamento diramato dall’Arpacal e della nota emessa dalla Protezione civile, il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Chiuso anche il cimitero comunale e chiuso al transito veicolare e pedonale il tratto di strada compreso tra il Calvario e Santa Maria del Bosco. In particolare, la previsione di forti raffiche di vento e di piogge intense ha spinto il primo cittadino ad adottare la decisione a scopo precauzionale.