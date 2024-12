Serra, ancora disagi all’Istituto “Luigi Einaudi”. I genitori: “Studenti al freddo, le Istituzioni devono garantire adeguate condizioni”

Permangono le condizioni di relativo disagio per gli studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno. Nemmeno i provvedimenti adottati a seguito della manifestazione svoltasi davanti la sede della Provincia di Vibo Valentia paiono infatti aver prodotto gli effetti desiderati. Il funzionamento dei riscaldamenti dello stabile che ospita il Liceo scientifico non è ottimale e le lamentele proseguono a ritmo incalzante. Nei giorni scorsi i rappresentanti dei genitori hanno incontrato il dirigente scolastico Tonino Ceravolo per avere delucidazioni: dalla riunione sarebbe emerso che gli interventi potrebbero avere costi che la Provincia non intende sostenere.

“Non ci interessa – sostengono i genitori degli studenti – entrare nel merito dei tecnicismi, ci teniamo invece a raggiungere una soluzione definitiva del problema. Il punto che è, viste le basse temperature che già adesso si registrano nel nostro paese e in vista di un inverno lungo e rigido, ai nostri figli deve essere garantito un riscaldamento adeguato, considerato anche che devono rimanere in aula per cinque o sei ore al giorno. Partecipare attivamente alle lezioni al freddo non è semplice e il processo di apprendimento viene ostacolato. Inoltre, in queste condizioni, i ragazzi sono maggiormente esposti al rischio di influenza e malanni di stagione. Chiediamo pertanto – hanno concluso – alle Istituzioni competenti da prestare la giusta attenzione a questa questione e di affrontarla per come merita. La sensibilità verso il mondo della scuola e degli studenti va dimostrata con i fatti e non con interventi tampone buoni solo a cercare di limitare le discussioni”.