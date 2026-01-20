Serra, ancora Allerta rossa: scuole chiuse anche domani

A seguito del nuovo messaggio di allertamento diramato dall’Arpacal che prevede un livello di allertamento di tipo rosso, il sindaco di Serra San Bruno ha emesso un’ordinanza per disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio per la giornata di domani. Infatti, il messaggio prevede scenari di rischio con possibili danni per piogge, fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. A scopo precauzionale è stato dunque deciso di fermare le attività didattiche.