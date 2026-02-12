Serra, ancora allerta meteo: scuole chiuse anche domani

Continuano ad esserci forti raffiche di vento e piogge intense sulle Serre. Una situazione che ha spinto il sindaco Alfredo Barillari ad adottare una nuova ordinanza per disporre per la giornata di domani la chiusura delle scuole di ogni ordine ordine e grado ed il cimitero.

Chiuso inoltre al transito veicolare e pedonale il tratto di strada compreso tra la località “Calvario” e località Santa Maria del bosco.

La decisione, adottata a scopo precauzionale, nasce in considerazione del messaggio di preallerta meteo diramato dalla Protezione civile e vista l’ordinanza della Provincia di Vibo Valentia che prevede la chiusura al transito dell’ex SS 110.

L’Amministrazione comunale raccomanda massima prudenza, invita a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, ad evitare zone limitrofe a fiumi o aree a rischio allagamento e zone alberate o esposte a forti venti.