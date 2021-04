Serra, altri due casi di positività al Covid: gli attualmente contagiati sono 62

Altre due positività al Covid sono state registrate nella giornata di oggi. Una è stata rilevata “in seguito al tampone effettuato presso l’ospedale Jazzolino di Vibo: al momento è ricoverata ed è in buone condizioni; così come le altre due persone ricoverate in precedenza. Una di loro è risultata negativa al tampone di controllo. L’altro caso di positività riguarda una persona in isolamento già da diversi giorni”.

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, invita alla “pazienza” e alla “perseveranza in azioni responsabili” e aggiorna il bilancio pandemico: “il totale delle persone positive a Serra è, quindi, di sessantadue, mentre sono due le persone positive ricoverate nel capoluogo. Sono tutte in buone condizioni”.

Il primo cittadino comunica inoltre che “nel corso della prossima settimana saranno organizzati i tamponi di controllo per tutte le altre persone attualmente positive”.