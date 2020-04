Serra, altre 3 ordinanze di quarantena obbligatoria

Non ci sono fortunatamente notizie di nuovi contagi a Serra San Bruno, ma non si arrestano i provvedimenti a tutela della salute pubblica. Il commissario straordinario Salvatore Guerra ha infatti emesso altre 3 ordinanze di quarantena obbligatoria con effetti per 14 giorni. Non sono state, invece, pubblicate ulteriori ordinanze sull’albo pretorio degli altri Comuni delle Serre.