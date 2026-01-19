Serra, Allerta rossa per domani: chiuse le scuole

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha comunicato che “la Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani Allerta Rossa anche per la zona 8” ed ha emesso un’ordinanza per disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Considerata anche la previsione di una ventilazione di scirocco che raggiungerà intensità di burrasca forte o addirittura fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte, il primo cittadino ha ritenuto opportuno ricordare i corretti comportamenti di autoprotezione da adottare:

• evitare gli spostamenti

• evitare di transitare vicino a torrenti, fiumi, viadotti e gallerie.

• stare lontano da zone alberate, in quanto l’incidente più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura dei rami

• sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che nelle abitazioni o luoghi di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, ecc.).

Barillari ha spiegato che “in generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le assicurazioni”.