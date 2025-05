In considerazione del messaggio di allerta meteo unificato diramato dall’Arpacal, il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha emesso un’ordinanza per disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, sul territorio delle Serre è prevista l’allerta arancione con fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi. Viene raccomandato alla cittadinanza di evitare gli spostamenti se non strettamente necessari e di praticare la massima prudenza.