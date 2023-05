Serra, allerta arancione per domani: il sindaco chiude le scuole

In considerazione del messaggio di allertamento unificato diramato dall’Arpacal che prevede un livello di allertamento di tipo arancione (con possibili fenomeni temporaleschi e forti venti), il sindaco Alfredo Barillari ha emesso un’ordinanza per disporre, a titolo precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per giornata di domani.

Il sindaco ha inoltre raccomandato alla cittadinanza la massima cautela e, in particolare, di “evitare gli spostamenti se non strettamente necessari, evitare i sottopassi, abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche; nelle stesse aree raggiungere i piani superiori; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi”.