Serra, allerta arancione: giovedì scuole chiuse

In considerazione del messaggio di allertamento diramato dall’Arpacal che prevede il livello di allertamento di tipo “arancione” per il Comune di Serra San Bruno dalle 00:00 fino alle 24:00 del 23 novembre con possibilità di rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, il sindaco Alfredo Barillari ha emesso, a titolo precauzionale, un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per la giornata di domani. Le lezioni riprenderanno regolarmente venerdì salvo nuovi provvedimenti.