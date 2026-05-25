Serra, Alfredo Barillari vince ancora: tutte le PREFERENZE

Di seguito, pubblichiamo le preferenze riportate da tutti i candidati.
Lista: “La Restanza” 874
Candidato a sindaco: Adriano Tassone
Candidati a consigliere:
- Raffaele Campese 44
- Salvatore Censore 216
- Raffaele Antonio Cirillo 81
- Gregorio De Caria 145
- Giuseppe De Raffele 76
- Maria Rosaria Franzè 152
- Maria Teresa Marino 191
- Cosimina Pisani 114
- Nensy Rachiele 172
- Francesco Tassone 67
- Domenico Zaffino 148
- Giuseppe Zangari 27
Serra, presentata la lista “Liberamente”: I NOMI DEI CANDIDATI
Di seguito, pubblichiamo i candidati della lista “Liberamente”
Lista: “Liberamente” 2035
Candidato a sindaco: Alfredo Barillari
Candidati a consigliere:
- Vincenzo Albanese 168
- Raffaella Ariganello 290
- Rosanna Federico 470
- Carmine Franzè 249
- Daniele Galeano 197
- Valerio Antonio Lagrotteria 363
- Sabina Maiolo 255
- Maria Grazia Pelaia 259
- Assunta Spatola 276
- Fabio Valente 273
- Giuseppe Antonio Zaffino 276
- Salvatore Zaffino 246
Serra, presentata la lista “Rinascita Comune”: I NOMI DEI CANDIDATI
Di seguito, pubblichiamo i candidati della lista “Rinascita Comune” 1437
Candidato a sindaco: Vincenzo Damiani
Candidati a consigliere:
- Valeria Giancotti 291
- Adele Teresa La Rizza 205
- Raffaele Lo Iacono 135
- Mirko Paolo Miladinski 66
- Antonio Procopio 196
- Francesca Pupo 177
- Giuseppina Pupo 117
- Vito Michele Regio 524
- Luca Rullo 83
- Tatiana Spatula 102
- Concetta Tassone 245
- Luigi Tassone 294
Schede nulle: 78
Schede bianche: 17