Serra, Alfredo Barillari vince ancora: tutte le PREFERENZE

25 Maggio 2026 Biagio La Rizza Politica 0

Di seguito, pubblichiamo le preferenze riportate da tutti i candidati.

Lista: “La Restanza” 874

Candidato a sindaco: Adriano Tassone

Candidati a consigliere:

  1. Raffaele Campese 44
  2. Salvatore Censore 216
  3. Raffaele Antonio Cirillo 81
  4. Gregorio De Caria 145
  5. Giuseppe De Raffele 76
  6. Maria Rosaria Franzè 152
  7. Maria Teresa Marino 191
  8. Cosimina Pisani 114
  9. Nensy Rachiele 172
  10. Francesco Tassone 67 
  11. Domenico Zaffino 148
  12. Giuseppe Zangari 27

Serra, presentata la lista “Liberamente”: I NOMI DEI CANDIDATI

Di seguito, pubblichiamo i candidati della lista “Liberamente”

Lista: “Liberamente” 2035

Candidato a sindaco: Alfredo Barillari

Candidati a consigliere:

  1. Vincenzo Albanese 168
  2. Raffaella Ariganello 290
  3. Rosanna Federico 470
  4. Carmine Franzè 249
  5. Daniele Galeano 197
  6. Valerio Antonio Lagrotteria 363
  7. Sabina Maiolo 255
  8. Maria Grazia Pelaia 259
  9. Assunta Spatola 276
  10. Fabio Valente 273
  11. Giuseppe Antonio Zaffino 276
  12. Salvatore Zaffino 246

Serra, presentata la lista “Rinascita Comune”: I NOMI DEI CANDIDATI 

Di seguito, pubblichiamo i candidati della lista “Rinascita Comune” 1437

Candidato a sindaco: Vincenzo Damiani

Candidati a consigliere:

  1. Valeria Giancotti 291
  2. Adele Teresa La Rizza 205
  3. Raffaele Lo Iacono 135
  4. Mirko Paolo Miladinski 66
  5. Antonio Procopio 196
  6. Francesca Pupo 177
  7. Giuseppina Pupo 117
  8. Vito Michele Regio 524
  9. Luca Rullo 83
  10. Tatiana Spatula 102
  11. Concetta Tassone 245
  12. Luigi Tassone 294

Schede nulle: 78

Schede bianche: 17

Contenuti correlati