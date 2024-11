Serra, al via nuovo cantiere per la strada Rosarella-Lu Bellu: firmato il contratto

“Con un finanziamento di 770mila euro inizieranno i lavori per la messa in sicurezza di tutta la strada che da Rosarella porta a località ‘Lu Bellu’, con il conseguente miglioramento della viabilità adiacente alla stessa e con lo scopo di garantire la sicurezza della collettività e del territorio dal dissesto idrogeologico”. Il sindaco Alfredo Barillari annuncia l’importante novità per la viabilità precisando che “i lavori saranno consegnati alla Viraco Costruzioni s.a.s.”.

In particolare, l’intervento prevede: “il ripristino cunette in calcestruzzo, la pavimentazione stradale in bitume color similterra, il decespugliamento sui lati della strada asfaltata, le barriere stradali in legno, la realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno, la segnaletica orizzontale, la regolarizzazione e il pareggiamento di massicciata stradale su tratto sterrato, la realizzazione di taglia-acqua in legno, il decespugliamento sui lati della strada sterrata, la realizzazione di viminate per la stabilizzazione di pendio o scarpata, la formazione di piazzole di sosta, la fornitura e posa in opera di panchine in legno, il ripristino fosso di scolo acque.

Tale azione rientra in “una generale riqualificazione dell’area che ha già visto la sistemazione della strada in località Rosarella e la convenzione con il Parco delle Serre per la gestione del vivaio e la creazione di una riserva faunistica nel bosco adiacente, luogo ideale per sviluppare turismo e attività didattiche incentrate sul rispetto e la tutela dell’ambiente”. Dunque, è tutto pronto per l’avvio di un’intervento atteso che risolve una problematica di vecchia data, che è stata oggetto di pubblica discussione.