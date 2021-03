Serra, al via l’intervento sulla pubblica illuminazione. l’Amministrazione: “In pochi mesi, abbiamo dato vita a un intervento che rischiava di svanire”

Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di “Efficientamento, con riduzione dei consumi energetici della rete di pubblica illuminazione del Comune di Serra San Bruno” per un importo di circa 120mila euro.

L’obiettivo del progetto è quello di ammodernare gli impianti di pubblica illuminazione delle carreggiate stradali, dei relativi attraversamenti pedonali e dei marciapiedi. L’intervento consentirà di migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strade nelle ore notturne, di ridurre l’inquinamento luminoso ed i consumi energetici, di mettere completamente a norma gli impianti utilizzando materiali e soluzioni ecosostenibili durante l’intero ciclo di vita e di ottimizzare la gestione e la manutenzione.

Il progetto prevede la sostituzione delle armature esistenti con armature stradali a led ad elevata efficienza, la sostituzione dei quadri elettrici, l’installazione di un sistema di mezzanotte virtuale con riduzione di potenza notturna in più fasi. Interessate dal provvedimento sono la strada provinciale ex Ss 110, via Silvio Pellico, via Catanzaro, via della Pace, l’area del lungofiume, viale della Libertà, via Matteotti, via Guardaboschi Mulè, via Malta, via Aldo Moro e via Alfonso Scrivo.

“L’intervento – spiega il consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Daniele Galeano – era inspiegabilmente fermo da ottobre 2019 e rischiava di andare perso. Alla convenzione non aveva fatto seguito nessuno degli atti propedeutici e, riscontrando questa situazione, abbiamo deciso di agire celermente provvedendo a portare il Patto dei sindaci in uno dei primi Consigli comunali. Questa ed altre pronte azioni ci hanno permesso di salvare il finanziamento e di avviare la realizzazione del progetto che porterà benefici a tutta la comunità”.

“Si tratta – ha aggiunto il sindaco Alfredo Barillari – di un primo importante passo che va nella direzione di rendere più efficienti gli impianti. Come Amministrazione, ci siamo dati come regola quella di comunicare fatti e non annunci, privilegiando la concretezza delle azioni rispetto alla vacuità delle parole. Questo è l’approccio che abbiamo adottato e che condurremo nell’ottica di un leale rapporto di costante confronto con i nostri cittadini, che meritano di veder realizzati interventi capaci di agevolare lo sviluppo”.