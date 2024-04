Serra, al via l’iniziativa “Promozione territoriale nell’era della comunità digitale – Sfide e opportunità”

“Promozione territoriale nell’era della comunità digitale – Sfide e opportunità”. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione “Condivisioni”, che avrà luogo venerdì dalle 08.30 alle 14.00 presso la sede del Parco delle Serre, con cui la compagine guidata dal professor Bruno Censore prosegue la lunga e proficua collaborazione. Grazie al contributo di Regione Calabria e alla partecipazione dell’Istituto di Istruzione Superiore ”Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, l’associazione intende attivare “una serie di azioni, che coinvolgono gli studenti, volte a promuovere la cooperazione, l’integrazione e la creatività individuale che rappresenta la chiave per vivere in modo autentico e significativo”. La sfida è quella di “diventare consapevoli del proprio potenziale individuale e collettivo per costruire una nuova identità regionale, radicata nelle storie e tradizioni del passato, ma innovativa e orientata all’attrazione/coltivazione del talento”. L’opportunità è quella di imparare a sfruttare la comunicazione digitale per far conoscere il proprio territorio.

La proposta nasce nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e la Regione Calabria – annualità 2020, progetto “Giovani talenti – Ripartiamo dal passato per andare incontro al futuro”, che coglie nel segno la volontà dell’associazione di “operare per l’affermazione dei principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale; per uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere i bisogni delle generazioni future”. La convinzione è che sia “importantissimo fornire stimoli culturali adatti a tutta la comunità e sempre più vicini ai giovani, con l’obiettivo di aumentare le occasioni di socializzazione, di dialogo, confronto e coesione sociale”.

I workshop organizzati puntano a sviluppare l’interesse per il proprio territorio imparando ad amarlo, conoscerlo e raccontarlo. Per fare ciò è necessario scavare nel passato, nelle radici e tradizioni del proprio territorio e imparare a comunicarlo e raccontarlo, sfruttando il potere della digitalizzazione, del social media marketing e copywriting. In questo percorso i partecipanti, dapprima ascoltatori delle testimonianze dei professionisti selezionati, diventano poi parte attiva del progetto, grazie alle attività pensate per “mettere le mani in pasta” attraverso il supporto di un team di esperti. Nella prima fase, verranno trasportati nel mondo certosino (oggetto della promozione territoriale di cui diventeranno protagonisti gli studenti) grazie a Bruno Tripodi, che li accompagnerà in visita al Museo della Certosa. Poi svolgeranno esercizi di scrittura creativa con Aurora di @eos.discovery, apprenderanno le dinamiche dello storytelling e social media managing con Domenico di @storyizzo (gestore della pagina @igers.vibovalentia) e impareranno tecniche di video making con Giuseppe di @next_heaven, per la realizzazione di un reel promozionale.

Il progetto non ha uno scopo formativo, bensì uno scopo informativo e pro-attivo per veicolare l’importanza della comunicazione digitale in tutte le sue forme, come nuovo linguaggio della promozione turistico-territoriale. Inoltre, i fini dell’associazione sono quelli di “stimolare l’interesse a nuovi percorsi formativi” e “accrescere il bagaglio di conoscenze del proprio territorio, proporre esempi virtuosi e storie a cui ispirarsi”.

L’associazione “Condivisioni” ringrazia anticipatamente il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” Antonino Ceravolo, la professoressa Clara Grillo e gli altri docenti, il commissario e il direttore del Parco Alfonso Grillo e Francesco Pititto e gli studenti delle classe quarte.