Serra, al via le istanze per la nomina del Nucleo di Valutazione della performance

Il Comune di Serra San Bruno intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione della performance in composizione monocratica, con componente esterno, per l’espletamento dei compiti e delle funzioni previste dal d.lgs. n.150/2009, previa valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio individuale, tra i soggetti che presenteranno la candidatura entro il termine perentorio del 29 dicembre 2022.

Il Nucleo di Valutazione è organo monocratico composto da un unico componente esterno all’ente. È un organo tecnico consultivo del sindaco, al quale risponde direttamente, con il compito di supportare l’Amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

La procedura, in questo caso, non prevede la formazione di graduatorie di merito o per titoli, né l’attribuzione di punteggi.

I requisiti previsti sono: la cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione europea; il godimento dei diritti civili e politici; non essere stato destituito dall’impiego o destinatario di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari; non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale; il possesso del Diploma di laurea specialistica ovvero quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi in ambito giuridico, economico o gestionale (qualora in possesso di laurea in discipline diverse, è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie indicate, nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso del titolo di studio post-universitario, è consentito il possesso dell’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della L. n.190/2012); il possesso di conoscenze tecniche e capacità competenze utili a favorire processi di innovazione organizzativa all’interno dell’Amministrazione, oltre che un profilo e background professionale e personale adeguato al ruolo; il possesso di abilità professionali e altre esperienze afferenti le materie oggetto dell’avviso”.