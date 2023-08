Serra, al via la mostra d’arte di Patrizia Di Bitonto

Inizia oggi l’esposizione di alcune delle opere di Patrizia Di Bitonto, pittore e scultore piemontese amante della Calabria e soprattutto di Serra San Bruno. L’esposizione durerà fino al 15 Agosto nella sala Chimirri: la stessa artista accompagnerà i visitatori nelle sue opere e nella loro interpretazione spiegando i diversi tipi di tecnica utilizzata.

Esposta inoltre la scultura “San Giorgio e il Drago”, creata con l’antica tecnica della creta cruda e che a mostra chiusa sarà donato alla città di Serra San Bruno.

La mostra dal titolo “Stelle e Arte” coniuga il mondo dell’esoterismo con quello della scienza. Un legame che è ben visibile anche nel rapporto dell’artista con il marito, Salvatore Albano, astronomo e divulgatore scientifico di origini serresi.

Sarà proprio lui a tenere oggi una conferenza dal titolo “Le Lacrime di San Lorenzo” alle 18, sempre a palazzo Chimirri.

Domenica invece nel piazzale del Museo della Certosa, Albano ha in programma di portare i serresi e non solo, tra stelle e nebulose e di far osservare il pianeta Saturno con una osservazione astronomica al telescopio.