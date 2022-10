Serra, al via la “Festa del fungo” 2022

Tutto pronto per la nona edizione delle “Festa del Fungo”. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed il Parco delle Serre, inizierà venerdì con l’escursione micologica. Tutti coloro che vogliono partecipare alla passeggiata in montagna dedicata alla raccolta dei funghi non dovranno far altro che presentarsi intorno le ore 8-8.30 presso piazza Azaria Tedeschi dove ad attenderli ci saranno le esperte guide fornite dal Parco delle Serre. Al ritorno dell’escursione per pranzo è prevista la gustosissima degustazione di prodotti a base di funghi offerti da Serfunghi di Luigi Calabretta.



Durante l’escursione guidata anche da esperti Micologi del A.M.B. gruppo micologico “A. Buda” di Siracusa, verranno raccolti i funghi che saranno destinati alla mostra che si terrà presso Palazzo Chimirri nei giorni 8 e 9 ottobre. Sabato, sempre nei locali del palazzo, vi sarà in mattinata, dopo l’apertura della mostra micologica il convegno micologico che vedrà come protagonista “il re della montagna” in tutte le sue sfaccettature. Ad allietare le giornate di sabato e domenica lungo corso Umberto I° verrà allestito un mercatino artigianale, gastronomico, concertini ed eventi vari, quali balli di danza delle scuole New Gymnasium e Sogno Latino, giochi di magia. Inoltre sempre nei giorni della festa sia a pranzo che a cena, tutti i ristoranti aderenti e certificati (i cui menù sono già stati pubblicizzati anche tramite la pagina Facebook dell’evento e della Pro Loco Serra San Bruno) offriranno un menù a base di funghi al costo promozionale di 30 euro.

“Manca solo qualche dettaglio – ha affermato il presidente della Pro Loco Francesco Giancotti – e la festa del Fungo, finalmente nella sua versione integrale, è pronta. Questa è una occasione per tutta la nostra cittadina, siamo molto soddisfatti della collaborazione che abbiamo messo in campo con enti ed associazioni presenti sul territorio, con le attività commerciali, con i ristoratori, albergatori. Ciò dimostra come lavorando uniti, in sinergia si possono conseguire importanti obbiettivi per il nostro territorio”.