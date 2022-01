Serra, al via il progetto “Gioca allo sport – Cambia il mondo”

Il Centro provinciale sportivo Libertas Vibo Valentia, con sede a Serra San Bruno, è stato accreditato per la realizzazione del progetto “Gioca allo sport – Cambia il Mondo nel territorio delle Serre calabre. Il progetto è pensato per intervenire in quei contesti in cui la crisi legata all’emergenza Covid-19 ha reso ancora più sfilacciate le maglie del tessuto sociale. L’obiettivo è quello di riuscire a costruire, con gli strumenti tipici dello sport, una rete di sostegno capace di generare luoghi e spazi in cui, soprattutto i soggetti più fragili, possano recuperare socialità e opportunità relazionali. La convinzione fondante è che lo sport sia un fatto sociale. L’intervento riguarderà quindi più fronti: disagio socio-economico, pari opportunità e contrasto dell’inattività.

Saranno aperti i corsi sportivi di ginnastica finalizzata alla salute al fitness promossi ed organizzati dall’Asd New Gymnasium rivolti a persone inattive; corsi sportivi di karate per il sesso femminile seguiti dall’Asd Karate Club Serra San Bruno e corsi sportivi di calcio portati avanti dall’Asd San Bruno per bambini e ragazzi che versano in condizioni di disagio socio-economico.

La partecipazione ai corsi è completamente gratuita e chiunque voglia prendere parte alle attività può rivolgersi al Centro provinciale sportivo Libertas di Vibo Valentia o direttamente alle associazioni che organizzeranno i corsi a partire dal mese di gennaio.

Un tassello importante per completare il percorso di coinvolgimento dei partecipanti e integrarlo con un momento di contatto degli organismi sportivo con la popolazione del proprio territorio saranno gli incontri aperti a tutti. Ogni gruppo coinvolto nella programmazione sportiva settimanale infatti, aprirà una volta al mese le porte della propria esperienza per testimoniarla nel proprio contesto di riferimento, famiglie e comunità del proprio comune.

“Grazie a questo a questo progetto – ha commentato il presidente della Libertas Giuseppe Dominelli – siamo in grado di dare un ottimo supporto per quanto concerne la pratica e la diffusione della pratica sportiva. Ringrazio gli organismi sportivi che da subito hanno manifestato entusiasmo e voglia di fare. Infine, ringrazio gli organi nazionali della libertas ed in particolare il responsabile nazionale Libertas Young De Caria Francesco per l’attenzione che da sempre pone verso il nostro territorio e quello regionale”.