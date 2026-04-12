Serra, al via il “Lions Day” dedicato al service cani guida

I soci del Lions Club di Serra San Bruno guidati dal presidente Leonardo Bertucci saranno impegnati nella mattinata e nella serata di oggi nella vendita dei gadget dedicati alla raccolta fondi per l’assegnazione di un cane guida nella provincia di Vibo Valentia.

L’iniziativa giunge al culmine di un anno sociale che ha visto al centro di questo importante tema proprio il Distretto meridionale più grande: il 108ya ha infatti già completato la raccolta per 5 cani guida.

Grande soddisfazione è stata manifestata dal segretario responsabile distrettuale Antonio Bruno Tassone che ha sottolineato come “tra Calabria, Basilica e Campania siano stati già raccolti oltre i 60 000 euro” e che “la giornata di oggi è di grande importanza per completare un passo fondamentale per l’assegnazione di un cane ad un non vedente proprio nel nostro territorio. Abbiamo scelto Serra – ha aggiunto – certi della sensibilità e del grande cuore dei nostri concittadini. Siamo sicuri nel successo dell’iniziativa: la vendita ad un prezzo modico del fantastico gadget in ceramica offerto dal maestro Enzo Ferraro di Seminara ci darà modo per donare uno nuova vita ad un non vedente.

L’appello è quello di “raggiungerci nel corso di Serra dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 20:00 e dare un segno di bontà e partecipazione”.

Un forte ringraziamento è stato espresso ad Ali Barati, responsabile del service nella circoscrizione e a Nicol Amato socia del club per “l’impegno e la determinazione con cui hanno portato avanti l’iniziativa”.