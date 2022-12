Serra, al via il concorso “La vetrina natalizia più bella”

“Stimolare i negozianti ad abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale, affinché, in questo periodo particolarmente complesso per il commercio locale, i cittadini trovino una maggiore atmosfera di festa e siano incentivati a scegliere di compiere i propri acquisti nei negozi fisici situati in loco”. Con questo scopo, l’Amministrazione comunale ha indetto il concorso “La vetrina natalizia più bella”, da effettuarsi nel periodo delle prossime festività. L’evento punta a rivitalizzare le attività economiche e sociali favorendo un clima di serenità e creando il contesto per mettere ulteriormente in mostra le bellezze della cittadina della Certosa.

Il concorso è aperto a tutte le attività di vicinato commerciali, artigianali e pubblici esercizi, dotati di vetrina, ubicati sul territorio comunale di Serra San Bruno. La partecipazione al concorso è libera, volontaria e gratuita.

I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera interpretazione e fantasia purché siano rispettati gli accorgimenti relativi al buon gusto e al decoro. Gli allestimenti decorativi dovranno essere necessariamente visibili dalla pubblica via.

Le attività che aderiranno al concorso (l’adesione dovrà pervenire entro il 7 dicembre, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente) saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di apposita locandina fornita dall’Amministrazione comunale.

Dal 4 al 14 dicembre i titolari degli esercizi commerciali aderenti dovranno far pervenire le fotografie delle loro vetrine allestite al Comune.

Le immagini delle vetrine saranno pubblicate in un apposito album sulla pagina Facebook e Instagram “Visit Serra San Bruno” al fine di far conoscere al maggior numero possibile di pubblico l’attività corrispondente e permettere la votazione delle vetrina più social. Le foto verranno caricate a partire dal 15 dicembre e sarà possibile votare fino al 22 dicembre. I punteggi saranno attribuiti sulla base della valutazione della giuria tecnica e del numero dei like raccolti da ciascuna foto sulla pagina Facebook e Instagram “Visit Serra San Bruno”. Verranno rispettivamente premiate “La Vetrina Natalizia più bella” e “La Vetrina Natalizia più social”. Ai titolari delle due migliori vetrine verrà consegnata una targa a ricordo della manifestazione e le foto delle loro vetrine verranno pubblicate sul tabellone comunale sito in Piazza Carmelo Tucci.