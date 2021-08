Serra, al via il ciclo di escursioni “SpaziaMenti”

Ha avuto inizio domenica 1° agosto il ciclo di escursioni “SpaziaMenti”, organizzato dalla Cooperativa “C&C Solutions” di Serra San Bruno. Proprio le Serre Calabre con le loro risorse naturali, artistiche, storiche, artigianali, enogastronomiche e spirituali, saranno il contesto nel quale gli ideatori Bruno Tripodi, Gioia De Raffele e Cosma Primerano accompagneranno turisti e visitatori alla scoperta di uno scrigno ricco di tesori.

La prima escursione ha visto protagonista il fotografo Bruno Tripodi, che ha guidato i partecipanti non solo lungo sentieri naturalistici ma anche tra i segreti dell’arte della fotografia, per una esperienza sul tema “Fermare il tempo in uno scatto”.

La “C&C Solutions” ha voluto offrire un servizio che promuova le risorse del proprio territorio, all’interno di una visione molto più ampia che cerchi di dare risposte alla grave necessità di lavoro che interessa le comunità delle Serre, attraverso il contrasto alle pratiche clientelari, la tutela della dignità e della dimensione etica delle persone, l’affermazione del diritto fondamentale al lavoro e alla partecipazione attiva alla costruzione del bene comune, promuovendo l’ampliamento delle opportunità occupazionali e l’inclusione socio lavorativa di soggetti svantaggiati.

Il progetto cui la cooperativa aspira è quello di creare un polo che offra servizi ai cittadini, ai visitatori e alle imprese nell’ambito del turismo responsabile e dell’agricoltura sociale per dare risposte concrete, coordinate e integrate ai bisogni della comunità, con uno spirito che accolga l’innovazione sociale e tecnologica, che promuova un cambiamento culturale per il territorio e i cittadini e che favorisca l’interazione e la cooperazione tra i diversi operatori turistici, culturali ed economici dei comuni di Serra San Bruno e limitrofi, oltre che con gli attori pubblici locali.

“SpaziaMenti” è la prima di una serie di attività che la cooperativa intende avviare e sono previsti altri appuntamenti nelle prossime settimane.