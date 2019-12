Serra, al via gli eventi natalizi. L’Amministrazione: “Valorizziamo le tradizioni ed il senso di comunità”

Dare sostanza al senso di appartenenza, valorizzando la cultura identitaria e le tradizioni serresi. È con questo intento che l’Amministrazione comunale ha predisposto “un ricco programma di eventi natalizi” creando un clima di serenità e condivisione a cui contribuirà la bellezza delle luminarie.

Domani le attività entreranno nel vivo con i “Mercatini natalizi”, realizzati grazie a delle casette messe a disposizione da generosi cittadini e riconoscibili tramite appositi simboli di identificazioni. Oltre a lavori artigianali e a stand espositivi in cui sarà possibile degustare prodotti tipici locali, ci saranno particolari mostre fotografiche, decorazioni ed esposizioni. Caratterista sarà anche la “Via dei presepi” : il paese sarà costellato di originali rappresentazioni della Natività, secondo la fantasia e la tradizione delle famiglie serresi. Sarà un percorso ideale, che farà respirare a pieni polmoni lo spirito della venuta al mondo di Gesù. Domani partirà inoltre il concorso “Natale in vetrina”: le foto delle vetrine allestite saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Visit Serra San Bruno” e la graduatoria sarà stilata in base ai “like” ricevuti. Infine, ad allietare coloro che partecipano alla Novena ci saranno, all’uscita dalla funzione religiosa, le melodie degli zampognari. “Grazie anche alla collaborazione dei cittadini, che testimonia la sinergia tra Amministrazione e popolazione – sostengono gli amministratori – abbiamo organizzato una serie di eventi capaci di mettere al centro il senso di comunità e di far prendere corpo al concetto secondo cui lavorando insieme e nella stessa direzione si può creare qualcosa di spettacolare”.