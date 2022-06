“Serra al Centro” mette radici: aderisce Cosimina Pisani

Il movimento “Serra al Centro” mette nuovi mattoncini nel progetto di edificazione di una nuova casa politica. Il gruppo di giovani, ispirato dal già deputato Bruno Censore, che si è impegnato negli ultimi mesi soprattutto sul fronte sanitario, vede crescere le adesioni e può ora contare sull’apporto di Cosimina Pisani.



“Voglio mettere – sostiene Pisani – le mie competenze a disposizione del territorio che amo ed in cui vivo. In ‘Serra al Centro’ ho trovato uno spazio di confronto rilevante, un gruppo coeso e capace di trasmettere entusiasmo. Credo che la politica possa e debba essere operata unicamente al servizio della gente. La decisione di aderire a questo movimento è scaturita dalla necessità di perorare le esigenze dei cittadini che chiedono sempre più una politica concreta, con meno parole e più fatti attraverso atti che possano far crescere la nostra cittadina”.

La nuova componente del gruppo è “una professionista che da anni opera in campo sanitario con passione e al servizio di chi ha bisogno, in una terra dove la sanità necessità di essere guarita con interventi immediati e non più procrastinabili”. “Alla luce ed in virtù di questo – spiega – ho da subito condiviso l’importante battaglia che il movimento ha intrapreso a difesa del nostro nosocomio e dalla sanità nel suo complesso. Parteciperò attivamente mettendo a disposizione le mie competenze in ambito sanitario, e non solo, attraverso proposte utili alla risoluzione delle problematiche che attanagliano il nostro territorio. Sono altresì convinta – conclude – che si possa mettere in campo un lavoro propositivo e aggregante che abbia come fine ultimo quello di mettere al centro Serra San Bruno se serve anche con una dialettica politica ma nel contempo civile e democratica. Ringrazio i componenti del movimento i quali fin da subito mi hanno accolto con affetto e grande apertura”.