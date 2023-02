“Serra al Centro”: “L’Asp di Vibo abbandona i cittadini montani”

“Continua l’abbandono dei cittadini montani da parte dell’Asp di Vibo Valentia che sfratta gli abitanti dei centri montani delle Serre del loro diritto alla salute”. È sempre più marcato l’attacco del movimento “Serra al centro” nei confronti dei vertici dell’Asp, evidentemente ritenuti responsabili delle carenze riscontrate.

“Non soltanto – spiegano Maria Rosaria Franzè, Nensy Rachiele e Cosimina Pisani – presso la città di Serra San Bruno non è più in servizio l’ufficio protocollo con la conseguenza che per ufficializzare la presentazione di documenti bisogna andare a Vibo Valentia, ma mancano i farmacisti all’ospedale nonostante l’Azienda ne ha 12 in organico. Per non parlare dei fisioterapisti che nelle intenzioni del management sanitario vibonese avrebbero dovuto essere 6 e invece ne sono arrivati 2, prontamente indirizzati presso il reparto di Medicina nonostante nel reparto di Fisioterapia ci siano lunghe liste d’attesa”.

I provvedimenti sono dunque ritenuti insufficienti e le tre esponenti del gruppo rilevano anche che “dopo le nostre denunce, l’Asp ha provveduto a recapitare presso il nosocomio serrese un’ambulanza usata che allo stato non risulta adeguata viste le mille difficoltà dei territori da raggiungere. Con il pensionamento del cardiologo che garantiva il servizio di cardiologia è stato inviato uno specialista che non ha l’ecografo per fare l’ecocardiogramma perché si trova al distretto; anche l’endocrinologo non può fare ecografie”.

L’intenzione del movimento è quella di continuare a “denunciare le carenze anche dei servizi più semplici perché è da questi che si potrebbe partire per migliorare e integrare le mancanze” e a “vigilare affinché il diritto alla salute nell’entroterra vibonese trovi il giusto riconoscimento sul territorio così come lo ha trovato nella Carta costituzionale che lo ha elevato a diritto individuale ed interesse della collettività”. Viste queste considerazioni la conclusione non può che essere severamente critica: “di tutto questo il management sanitario vibonese e il commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Giuseppe Giuliano, sembrano dimenticarsene quotidianamente”.