“Serra al Centro” analizza i risultati delle elezioni europee

Il gruppo “Serra al Centro” si è riunito per analizzare gli esiti delle elezioni europee e verificare la crescita sui diversi livelli. “Siamo innanzitutto soddisfatti – commentano i componenti della compagine – del risultato di ‘Stati Uniti d’Europa’ a Serra San Bruno. Infatti, l’aver riportato 331 voti (14%), pur senza un candidato locale, rappresenta un motivo di soddisfazione che spinge a guardare con ottimismo al futuro. Siamo un gruppo affiatato che sta lavorando con costanza facendo politica con impegno e costanza, che sta crescendo sempre di più e che riesce a dialogare in maniera costruttiva con le altre forze politiche. Stiamo riuscendo ad aggregare consenso, perché ascoltiamo la gente condividendone progetti e preoccupazioni, perché cerchiamo di individuare soluzioni rispetto ai problemi che vi vengono esposti. Dopo una prima fase preparatoria, di studio e di confronto, possiamo dire di essere in grado di proporci, insieme ad altre forze civiche e politiche, come vera alternativa all’attuale Amministrazione comunale”.

La valutazione interessa anche il livello provinciale e viene rilevato che “nella provincia di Vibo Valentia abbiamo sfiorato i 3.000 voti anche grazie al lavoro di coordinamento, di comunicazione e di raccordo del segretario provinciale Giuseppe Condello e del consigliere provinciale Nicola Papa, nonché all’incessante sostegno degli iscritti, degli attivisti e dei simpatizzanti”.“Molto positivo” viene ritenuto poi il risultato regionale con quasi 40.000 voti ottenuti (6,18%, ben oltre la media nazionale) che “ci inducono a pensare ad una partecipazione concreta ed efficace alle prossime elezioni regionali”. “Puntiamo a diventare stabilmente protagonisti – è la conclusione –, consapevoli di avere delle radici forti ed una visione chiara, di poter proporre ai cittadini un progetto serio e credibile portato avanti da persone affidabili e competenti. Per noi l’esperienza è un valore e va coniugata con l’entusiasmo e l’energia di un gruppo giovane che crede nella politica ed ha voglia di impegnarsi per il bene della comunità”.