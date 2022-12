Serra, aiuti per le famiglie in difficoltà: al via i bandi per i buoni spesa ed i contributi per l’affitto

Dare sollievo alle categorie che hanno maggiormente subito gli effetti della crisi economica fornendo concrete risposte ai cittadini. È questo lo scopo di due avvisi pubblici pubblicati dal Comune di Serra San Bruno che possono permettere di alleviare i disagi di chi non vive in condizioni socio-economiche agiate.

Il primo (che ha una dotazione finanziaria di 40mila euro) prevede la concessione di rimborsi, sotto forma di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità, ai cittadini che versano in condizioni di disagio economico, relativamente a quanto pagato per energia elettrica per bollette relative all’anno 2022 e /o a titolo di Tari per l’anno 2022. Il beneficio potrà essere richiesto solo dai cittadini in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e che hanno un Isee fino a 12mila euro. Nell’attribuzione del beneficio – che può arrivare ad un massimo di 300 euro per le famiglie più numerose – sarà data precedenza ai nuclei familiari che non sono attualmente destinatari di un altro sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Naspi, Indennità di mobilità, Indennità speciale di disoccupazione edile, Dis-Coll, ecc.) e che non lo sono stati nel primo semestre dell’anno 2022. La domanda potrà essere presentata entro il 18 gennaio 2023.

Il secondo è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione. Possono proporre domanda (entro il 31 gennaio) i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla Dgr 206/2006 e che non hanno percepito la quota di Reddito di cittadinanza prevista per l’affitto. “Il nostro intento – ha spiegato il consigliere con delega ai Servizi sociali Carmine Franzè – è quello di fare il possibile per aiutare chi si trova in difficoltà cercando di dare delle risposte tangibili. Sappiamo che gli ultimi anni sono stati critici per molte famiglie e vi è la necessità di sostenere chi ha bisogno. La nostra attenzione rimane alta sui cittadini più colpiti dalla crisi e ci faremo trovare pronti qualora dovrebbero prospettarsi nuove opportunità. Gli uffici – ha concluso – sono a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento”.