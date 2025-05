Serra, aggressione durante i festeggiamenti per l’Epifania: 7 misure cautelari in carcere

La Polizia di Stato ha eseguito 7 misure cautelari in carcere a carico dei presunti responsabili dell’aggressione avvenuta presso un locale sito a Serra San Bruno, durante i festeggiamenti in occasione dell’Epifania.

In particolare, all’esito di articolate attività investigative dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia ed esperite dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia unitamente dal Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, nella mattinata odierna, sono stati tratti in arresto, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip di Vibo Valentia, 7 soggetti ritenuti responsabili del violento pestaggio avvenuto la sera dello scorso 6 gennaio all’interno di un locale sito in Serra San Bruno ove erano in corso i festeggiamenti per l’Epifania.

L’attività si inserisce in un più ampio contesto di attenzione della Polizia di Stato verso fenomeni di aggregazioni giovanili problematiche, talvolta anche riconducibili a comportamenti devianti come nel caso delle cosiddette “baby gang”.

Alla fase esecutiva dell’attività hanno partecipato oltre alla Squadra Mobile ed al Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, che hanno svolto le indagini, anche personale della Squadra Mobile di Catanzaro, posto che uno degli indagati si trovava nel capoluogo calabrese, nonché equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Vibo Valentia e Siderno ed unità cinofile della locale Questura.

Gli arrestati dovranno rispondere a vario titolo dei reati di estorsione, lesioni, minaccia e danneggiamento aggravati.

Il presente provvedimento si origina dalle attività d’indagine esperite dal Commissariato di P.S. di Serra San Bruno immediatamente supportate dalla locale Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, a seguito dell’intervento effettuato lo scorso 6 gennaio, allorché tre ragazzi, dipendenti di un locale sito in Serra San Bruno erano stati vittime di aggressione da parte di alcuni loro coetanei durante i festeggiamenti in occasione dell’Epifania.

Gli approfondimenti investigativi, congiuntamente esperiti dai citati Uffici e consistiti nell’escussione dei numerosi avventori del locale, nonché nell’analisi delle immagini riprese dai circuiti di video-sorveglianza presenti sul posto, hanno consentito di ricostruire gli accadimenti ed individuare gli autori delle condotte delittuose accertandosi come il precedente 20 dicembre uno degli indagati aveva inviato un avvertimento all’organizzatore dell’evento intimandogli di consentire allo stesso ed ai componenti del suo gruppo di accedere gratuitamente ai festeggiamenti organizzati in occasione del Capodanno e dell’Epifania poiché diversamente avrebbero posto in essere delle condotte pregiudizievoli per il medesimo e quanti si fossero trovati all’interno del locale.

In ragione dell’avvertimento ricevuto il predetto aveva tollerato la presenza all’interno del locale del giovane che aveva avanzato la richiamata pretesa e del proprio gruppo di amici i quali, sia la notte di Capodanno che dell’Epifania, si erano introdotti arbitrariamenteall’interno dei locali il cui accesso era sottoposto al pagamento di una quota.

In occasione della festa dell’Epifania i predetti, a seguito del diniego opposto da personale dello staff alla ulteriore pretesa di fare accesso ad un’area riservata sita all’interno del locale, vi avevano – secondo le tesi accusatorie – comunque fatto irruzione sferrando ripetuti calci e pugni a tre dipendenti, nonché provocando danneggiamenti alla struttura.

Per le tre vittime si era dovuti ricorrere alle cure mediche urgenti presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno dove le ferite riportate a causa del pestaggio erano state giudicate guaribili fino a 20 giorni.

Sulla scorta degli elementi probatori raccolti, considerata la gravità delle condotte assunte dagli indagati ed al fine di impedire la reiterazione dei delitti, il Pubblico Ministero titolare del fascicolo processuale ha, pertanto, richiesto e ottenuto, dall’Ufficio Gip presso il Tribunale di Vibo Valentia, l’adozione di sette misure cautelari della custodia in carcere, cui si è dato esecuzione nella mattinata di oggi.

Al termine degli atti di rito, gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Vibo Valentia e Catanzaro dove saranno ristretti in attesa del giudizio.

Per tali fatti gli autori delle condotte delittuose, negli scorsi mesi, erano stati oggetto dei provvedimenti dell’Avviso orale di P.S. e del divieto di accesso e stazionamento presso gli esercizi pubblici ed i locali di pubblico intrattenimento (c.d. D.A.S.P.O. Willy) da parte del Questore della Provincia di Vibo Valentia.