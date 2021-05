Serra, affidato il servizio per il “supporto strumentale e tecnico-professionale all’Ufficio Tributi”

Il Comune di Serra San Bruno ha provveduto ad affidare, con trattativa sulla piattaforma Mepa, il servizio “Attività di supporto strumentale e tecnico-professionale all’Ufficio Tributi per le attività di accertamento tributario, gestione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’Ente” all’operatore economico “Gest Italia Srl” con sede a Roccella Jonica (importo presunto contrattuale 74.999 euro). La durata del servizio è fissata in 3 anni. Le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili “nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di supportare l’Ufficio Tributi nella gestione organizzativa delle entrate” e nell’esigenza di “coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità”. Nella determina viene specificato che “l’operatore economico per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio”.