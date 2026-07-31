Serra, Adriano Tassone sferza la maggioranza: “Giravolte da grillini tarocchi e privi di coerenza”

“Una maggioranza confusa, che strepita per coprire gli scricchiolii, che cambia idea a seconda delle convenienze, che si contraddice e pure lo nega. Abbiamo visto questo e altro nell’ultimo Consiglio comunale con il sindaco impegnato a smentire quello che è sotto gli occhi di tutti: Liberamente cerca di imitare i grillini, ma poi opera come una forza del sistema. Grillini tarocchi insomma, privi di coerenza”.

Il consigliere di minoranza Adriano Tassone segnala quelli che ritiene “i punti critici della maggioranza” differenziando però la sua posizione rispetto a quella degli altri consiglieri di opposizione.

“Personalmente – sostiene l’esponente de ‘La Restanza” – sono favorevole all’indicazione del presidente del Consiglio comunale, perché ritengo che sia necessaria una figura che funga da arbitro e garantisca il buon andamento dei lavori. E credo che la democrazia abbia dei costi. Apprezzo anche Assunta Spatola, che so essere una persona perbene e impegnata a fare del suo meglio. Ciò che non torna – precisa Tassone – è che il sindaco Alfredo Barillari del 2026 si comporti in maniera diversa dal sindaco Alfredo Barillari del 2020 e diametralmente opposta dal consigliere di minoranza Alfredo Barillari del 2016. Sembrano tre persone diverse e invece è sempre la stessa persona. Tante maschere, tante giravolte, che indicano il mutare delle convenienze e che comunque incidono sulla credibilità politica. E la nota di dissenso e presa di distanza dei tre ex assessori Carmine Franzè, Daniele Galeano e Salvatore Zaffino certifica proprio questo”.

Tassone rileva inoltre che c’è stato “uno spacchettamento delle deleghe finalizzato alla concentrazione delle scelte”. Il riferimento è al fatto che “le deleghe, assegnate in un momento assai successivo rispetto alla nomina degli assessori, palesano delle bocciature: né l’assessore Raffaela Ariganello né l’assessore Giuseppe Zaffino sono stati confermati nei loro precedenti ruoli e questo è indicativo del livello di fiducia e soddisfazione del sindaco rispetto al loro operato”. Ma Tassone indaga anche su altri aspetti: “all’assessore Ariganello viene affidata la delega alle Politiche sociali, ma contestualmente viene istituita la delega all’ATS che viene attribuita alla vicesindaco Rosanna Federico. La seconda svuota la prima di significato, ma perché? Cosa c’è dietro? E come se non bastasse alla consigliera Sabina Maiolo viene data la delega agli Enti del Terzo Settore creando un’ulteriore frammentazione. A chi giova tutto questo”.

Tassone conferma infine l’intenzione di “continuare a vigilare” affinché “ogni passo sia compiuto nell’interesse dei serresi”.