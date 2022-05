Serra, acqua non potabile in diverse zone: ordinanza del sindaco [GLI USI VIETATI]

Divieto all’uso potabile dell’acqua proveniente dal serbatoio “Castagnari”, dal serbatoio “Scorciatina” e dal serbatoio “Guido”, nonché dell’acqua della fontanella pubblica “Guido”. È questo il contenuto dell’ultima ordinanza emessa dal sindaco Alfredo Barillari a seguito dell’esito dei controlli che hanno attestato la non conformità al D.Lgs 31/2001 e smi dei parametri microbiologici dei campioni prelevati dai serbatoi comunali. Secondo quanto specificato dal primo cittadino, l’acqua non può essere utilizzata per uso alimentare, per il lavaggio e la preparazione degli alimenti, per l’igiene orale, per il lavaggio di stoviglie o utensili, per il lavaggio di apparecchiature sanitarie ed oggetti per l’infanzia. Il prezioso liquido può invece essere utilizzato per la pulizia della casa o il funzionamento degli impianti sanitari e per l’igiene della persona (escluso quello orale).