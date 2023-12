Serra, accuse dell’associazione “Femmina”: “Offese da parte di una consigliera di maggioranza, chieda scusa”

L’associazione “Femmina – La forza delle donne” esprime la propria vicinanza alla presidente Valeria Giancotti, “destinataria – secondo quanto viene affermato nella nota del direttivo del sodalizio – di condotte offensive da parte di una consigliera di maggioranza del Comune di Serra San Bruno”.

“La vicenda, che ha visto la Giancotti destinataria di quanto lamentato – sostiene il sodalizio – si è concretizzata intorno alle ore 18 di domenica 17 dicembre, nel corso della manifestazione ‘Mapping’, organizzata dalle associazioni presenti sul territorio. Immotivati, offensivi e violenti – è la grave accusa – gli improperi espressi alla presenza di numerose persone, condotta che ha concretizzato una indiscutibile lesione dell’immagine pubblica della presidente Giancotti, in quanto singolo individuo e quale soggetto alla guida dell’associazione ‘Femmina’ che, a proprie spese e grazie agli aiuti di diversi sponsor si occupa e si preoccupa di organizzare eventi culturali, identificando gli interessi e i bisogni dei cittadini e di tutti quelli che provenendo dalle città viciniori partecipano ai numerosi eventi. Tutt’altre espressioni avrebbero dovuto esserci a sostegno di quanto con molti sacrifici viene realizzato. Di certo, condotte del genere, meritano una spiegazione ma soprattutto pubbliche scuse alle quali, auspichiamo vorrà accedere il sindaco della città”. Nel frattempo, l’associazione “Femmina” ribadisce alla presidente Giancotti “la propria vicinanza esprimendo sensi di stima incondizionata per l’ottimo coinvolgimento e i brillanti risultati raggiunti in ogni occasione”.

Questa la ricostruzione dei fatti operata dall’associazione “Femmina” rispetto alla quale questa redazione rimane aperta a precisazioni o ulteriori ricostruzioni che l’esponente dell’Amministrazione comunale, non esplicitamente citata nella nota, vorrà fornire.