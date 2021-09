Serra, 5 giovani atleti dell’Asd “San Bruno” selezionati per partecipare alle sedute tecniche del Perugia

Cinque giovanissimi atleti dell’Asd “San Bruno”, guidata dal punto di vista tecnico da Michele Zaffino, sono stati selezionati dal settore giovanile del Perugia calcio per partecipare alle sedute tecniche e alle gare amichevoli della squadra umbra presso la struttura sportiva antistadio “Renato Curi”. Si tratta di Giulio Amato (classe 2008), Alessio Capone (2007), Nicola Mazzarella (2006), Gabriel Muzzì (2006) e Alessio Pagano (2003): l’incontro iniziale è previsto per il 1° ottobre.

Il vicepresidente con delega all’Academy e Scuola Calcio Mauro Lucarini, il responsabile logistica dell’Academy per il Centro-Sud Marco Barci e il responsabile tecnico Alessandro Sabatini erano giunti nella città della Certosa a fine agosto per osservare la realtà locale a livello tecnico ed educativo e per rapportarsi con le metodiche tecniche dei ragazzi. Da lì è scaturita questa occasione per i piccoli calciatori di mettersi in mostra e dare prova delle loro abilità sul rettangolo di gioco.