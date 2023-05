Serra, 42enne salvato dopo 5 arresti cardiaci. Il comitato “San Bruno” ringrazia medici e personale sanitario

“Nonostante le varie criticità, la mancanza di personale e di strumenti adeguati, nonché i turni massacranti a cui sono sottoposti, gli operatori sanitari in servizio all’ospedale ‘San Bruno’ vanno sostenuti ed elogiati poiché ancora una volta hanno salvato una vita umana”.

Il comitato “San Bruno” ringrazia quanti si prodigano per il funzionamento del nosocomio serrese sottolineando che “nella tarda serata di ieri un padre di famiglia di 42 anni, a cui auguriamo una pronta guarigione, è infatti giunto al Pronto soccorso dopo aver accusato un malore e ha poi avuto ben 5 arresti cardiaci nel giro di 25 minuti”. Secondo quanto spiega il sodalizio, “la prontezza e la preparazione degli operatori, formati per quel tipo di situazione, hanno fatto sì che dopo l’esecuzione di 5 defibrillazioni e la somministrazione di tutti i farmaci d’emergenza del caso il cuore dell’uomo ripartisse, benché avesse subìto un grave infarto. Il paziente – aggiunge il comitato – è stato subito trasferito in codice rosso a Germaneto dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ora in prognosi riservata”.

“Un sentito ringraziamento” viene dunque rivolto a “medici e infermieri del Pronto soccorso e a tutti i componenti dell’equipe del 118 che con grande professionalità lottano ogni giorno per garantire alla comunità un diritto sacrosanto”. “Non vogliamo neanche pensare – rimarca il comitato – a cosa sarebbe successo se una delle ambulanze fosse stata impegnata in qualche altro trasferimento o intervento, né cosa potrebbe comportare in futuro un ulteriore ridimensionamento del Pronto soccorso. Per questo va ribadito che bisogna continuare a non abbassare la guardia in difesa del nostro ospedale. Questi episodi – rimarca ancora il comitato – ci rendono sempre più consapevoli che se la battaglia continua riusciremo a salvaguardare e preservare ciò che è rimasto e invitiamo tutti i cittadini a seguirci nelle nostre battaglie”.

Infine, il gruppo si sofferma sull’importanza del presidio ospedaliero che “deve essere mantenuto efficiente” e dell’elisoccorso notturno e ringrazia in modo particolare il dottor Pitrolo.