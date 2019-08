Serie C, oggi al “Luigi Razza” va in scena il Rende

*di Fabio Signoretta – Dopo mesi di calciomercato, rumors e attesa da parte dei tifosi, oggi la parola torna al campo.

Questa domenica, infatti, parte la Serie C e, in particolare, il Girone C che vedrà impegnate ben 4 compagini calabresi: Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese. E proprio allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia andrà in scena un primo importante match che potrebbe essere già definito uno scontro diretto tra due formazioni che saranno in lotta per la permanenza nella terza serie: Rende e Bisceglie. Il Rende, che disputerà quindi questo primo match casalingo nella vicina Vibo Valentia, affronterà un Bisceglie pronto a dare battaglia e che sarà seguito da un nutrito gruppo di tifosi. L’attesa per questo nuovo e decisamente competitivo campionato è ormai finita. Palla al centro e buon campionato a tutti!