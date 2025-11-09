Serie C: disco rosso per l’Amaro Dhelios, al Boccioni passa la New Hospital Paola

La strada è lunga.
Le partite più abbordabili arriveranno, ma adesso è il momento di lavorare.
Termina 0-3 la sfida dell’Amaro Dhelios Reggio Calabria in Serie C Maschile.
Un risultato che sorride alla New Hospital Paola che ha sciorinato ottime giocate e sostanza.


La sfida termina 16-30,19-30 e 22-30 a favore degli ospiti ben guidati da mister Carmelo Perrotta.
Qualche passo in avanti c’è stato: meglio in attacco ed in ricezione, ancora troppo poco per arginare una avversaria di alto livello.
La corsa del campionato è tutt’altro che finita: il tour de force contro la capolista Catanzaro, Milani e Cinquefrondi è duro ma utile per unire un gruppo in cui, nell’ultima uscita, sia il veterano Scopelliti che Cucè hanno sfoderato una buona prestazione.

