Serie A3: Domotek Volley Reggio Calabria protagonista a Belluno delle Final Four di Coppa Italia

Con una decisione “a sorpresa”, la Lega Pallavolo Serie A ha designato la VHV Arena di Lambioi, a Belluno, come sede della spettacolare Final Four di Serie A3.

Le date da segnare sul calendario sono 7 e 8 marzo. La scelta è caduta sul territorio bellunese, che lo scorso anno ha già ospitato con successo la manifestazione a Longarone.

La sesta edizione del torneo vedrà la Domotek Reggio Calabria contendersi il titolo con altre tre squadre di altissimo livello: Belluno Volley (padrone di casa e organizzatrice), la Conad Reggio Emilia, capolista del girone bianco, e la Viridex Sabaudia.

Il programma della Final Four prevede le semifinali sabato 7 marzo: la prima tra Conad Reggio Emilia e Viridex Sabaudia alle 17, seguita dal match tra Domotek Reggio Calabria e Belluno Volley alle 20. La finale per il trofeo è in programma domenica 8 marzo.

Per la Domotek Reggio Calabria, capolista del girone bianco, la partecipazione alle Final Four rappresenta un’importante occasione per confermarsi tra le realtà di vertice del campionato e lottare per un titolo nazionale, provando a portare ancora più in alto lo sport reggino. L’evento è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la società Pallavolo Belluno e con il patrocinio del Comune di Belluno.