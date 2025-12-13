Serie A3, Domotek Volley Reggio Calabria: domenica arriva la corazzata Joy Volley Gioia del Colle

Domenica 14 dicembre alle 18:00 ritorna in campo la Domotek Volley Reggio Calabria.



Non sarà facile. In riva allo Stretto arriva la Joy di Gioia del Colle, squadra fortissima che ha costruito il proprio roster per dominare il girone blu di Serie A3 Credem.

La vittoria per 3-0 contro Modica palesa quanto potente sia l’istinto di ripresa della prossima avversaria degli amaranto.

Al termine del mese di novembre è arrivato l’esperto Giulio Sabbi, opposto dai trascorsi in Superlega e passato anche dalla Bulgaria.

Persoglia, Sette, Mariano, Marra, Frumuselu sono uomini che evidenziano la qualità di un roster, sulla carta, fortissimo.

In palio, per Capitan Laganà e soci, punti basilari per rincorrere la vetta e cavalcare l’onda della qualificazione alla Coppa Italia.

La Joy Volley Gioia Del Colle, invece, è in ritardo ed ha raccolto finora solo 8 punti contro i 17 dei reggini.

Classica diretta sul canale nazionale di Legavolley con la telecronaca affidata a Giovanni Mafrici.

Arbitrano i signori Giovanni Giorgianni e Gabriele Lunari.