Serie A1 Pallanuoto femminile: riparte la corsa della Smile Cosenza

Riparte la corsa della Smile Cosenza Pallanuoto. Dopo la lunga pausa dedicata agli Europei, il campionato di Serie A1 femminile torna in vasca con la prima giornata del girone di ritorno. Il sette cosentino sarà impegnato mercoledì 11 febbraio alle 20.00 nella difficile trasferta di Trieste, dove affronterà la formazione friulana in un match che si preannuncia intenso e importante per il prosieguo della stagione.

La squadra ha già ripreso da tempo gli allenamenti sotto la guida di mister Gaetano Occhione, lavorando con continuità e determinazione per arrivare pronta a questa seconda parte di campionato. Intensità, concentrazione e spirito di gruppo sono stati i cardini della preparazione nelle ultime settimane.

La società ha voluto lanciare un messaggio di sostegno e fiducia alla vigilia della gara:

«Siamo orgogliosi dell’impegno quotidiano delle nostre ragazze e del lavoro svolto dallo staff tecnico. Ripartiamo con entusiasmo e con la consapevolezza di poter crescere ancora. Questa squadra ha carattere, identità e cuore: siamo con voi, sempre. Forza Smile!»

Per tutti i tifosi che vorranno seguire la partita a distanza, sarà disponibile la diretta streaming sul canale YouTube di Pallanuoto Trieste al seguente link:

https://www.youtube.com/@PallanuotoTriesteVideo/featured