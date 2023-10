Serie A pallanuoto: Cosenza impegnata a Trieste mercoledì sera

È tempo di archiviare velocemente la pratica con Padova per la squadra di pallanuoto femminile di Cosenza. Mercoledì sera, 18 ottobre, quarta giornata di campionato fuori casa, a Trieste. Partita prevista per le ore 20 nella vasca del Polo Natatorio Bianchi.



“Mercoledì andiamo in casa Trieste, sicuramente Padova ci ha dato qualche consapevolezza in più, di chi siamo, ha rafforzato i nostri obiettivi e sicuramente siamo un gruppo che ha voglia di fare bene e che sta lavorando in un’unica direzione”, le parole di Carola Sesti che anticipano il match. “Trieste è una squadra composta da giocatrici ottime ma non vogliamo solo figurare in questo campionato. Nonostante noi contiamo di due assenze importanti, la nostra mancina Alice Mandelli e il nostro centro Enmily Salcedo, andiamo a Trieste per provarci e chissà, toglierci qualche soddisfazione”, il pensiero dell’atleta cosentina.

Domenica sera, intanto, grande festa con la presentazione ufficiale della squadra nel corso dell’Oktober Fest a Rende. Tra fiumi di birre e brocche all’insù, il presidente Francesco Manna ha presentato tutti i dirigenti, lo staff tecnico e soprattutto le ragazze protagoniste della serie A1.

In un clima festoso incredibile, le migliaia di visitatori hanno potuto applaudire la Cosenza pallanuoto ed inorgoglirsi per una squadra sportiva che porta il nome della città in tutta Italia. Presenti, per l’occasione, anche il presidente del Consorzio Olio di Calabria Igp, Massimino Magliocchi, ed il direttore Giuseppe Perri. Hanno voluto brindare alla presentazione della squadra anche i master e tutti gli associati delle varie categorie. Prosit!