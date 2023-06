Serie A 2023-2024, Inter e Napoli favorite per lo scudetto

A poche settimane dalla fine del massimo campionato di calcio italiano, con lo storico successo del Napoli, già si guarda alla prossima serie A. I giocatori e gli allenatori hanno quasi completamente staccato la spina in vista delle meritate vacanze estive, prima di ritrovarsi a luglio per la preparazione alla nuova stagione. È tempo degli ultimi impegni delle Nazionali e delle notizie di calciomercato, sempre particolarmente seguite dagli appassionati. Diverse le big di Serie A intenzionate a riscattare una stagione non all’altezza delle aspettative. Inter e Napoli, secondo i bookmakers, sono però le favorite per lo scudetto 2023-2024. Scopriamo le cinque formazioni che si contenderanno il titolo.

L’Inter per riscattare la delusione Champions

L’Inter vuole riscattare con una grande stagione, la delusione per la sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City. Terza lo scorso anno in campionato, finalista in Europa, è considerata dagli esperti come la favorita per vincere il titolo a quota 2.80. In questo momento, la sua rosa, è superiore alla concorrenza. Ovviamente siamo nel bel mezzo del calciomercato estivo, sono previste uscite importanti tra i nerazzurri ma anche diversi colpi in entrata. Per adesso parte in pole.

Il Napoli per un fantastico bis

Dietro l’Inter, tra le favorite per lo scudetto, troviamo il Napoli Campione d’Italia. La quota degli azzurri, come vincente del titolo sui principali bookmakers, è 3.70. Non è possibile negare che l’addio del tecnico Luciano Spalletti lascia un grande interrogativo, eppure il presidente De Laurentiis non sembra intenzionato a smantellare la squadra. C’è un titolo da difendere ed una Champions da giocare, possibilmente da protagonista.

Juventus e la stagione della rinascita

Alle spalle delle favorite Inter e Napoli, sul gradino più basso del podio, si piazza la Juventus di Massimiliano Allegri. Diversi i problemi nella scorsa stagione, non tanto in campo ma soprattutto per le questioni extra calcio (stipendi e plusvalenze), da cui è scaturita la penalità di 10 punti. C’è anche da rinnovare la rosa, con i probabili addii di Di Maria e Milik, in attesa di accogliere giocatori in grado di far sognare nuovamente il popolo bianconero. Malgrado tutte le difficoltà, i bookmakers quotano la Juve vincente a 4.00.

Il Milan di Pioli con le novità della dirigenza

Quarto candidato al titolo per i Book, a quota 6.00, il Milan di Stefano Pioli. Una stagione piuttosto tormentata quella appena conclusa, con un quarto posto utile per la Champions ed una semifinale europea persa con l’Inter. L’addio di Maldini e Massara ha creato qualche malumore nell’ambiente rossonero ma, la nuova dirigenza, è intenzionata a dimostrare di saperci fare, con l’obiettivo di riportare stabilmente il Milan tra le grandi del calcio europeo.

La Roma di Mourinho è l’outsider

La Roma di Mourinho, secondo i Book, è la quinta forza del campionato, quotata vincente scudetto a 12.00. Tra le big, è quella che si è mossa prima sul calciomercato estivo, con gli arrivi di Aouar dal Lione e N’Dicka dall’Eintracht, importanti colpi a parametro zero. Ora c’è da risolvere il problema attaccante, dopo il grave infortunio di Abraham. Per la finalista di Europa League della scorsa stagione, le premesse sono senz’altro positive.

Ultimi impegni per la Nazionale di Mancini

In realtà, la stagione calcistica non per tutti è conclusa. Ci sono infatti gli ultimi impegni delle Nazionali da portare a termine, tra cui quelli dell’Italia che partecipa alle Final Four di Nations League insieme a Spagna, Croazia e Olanda. Una serie di partite che si preannunciano abbastanza equilibrate sulla carta, con gli spagnoli partire favoriti. L’Italia però non è da sottovalutare nelle grandi manifestazioni, così come la Croazia di Modric. Suggeriamo di esaminare con attenzione le quote 1X2 nelle scommesse live, in quanto potrebbero cambiare nel corso dei match e capovolgere i pronostici del giorno prima. Una volta concluse le ultime gare delle nazionali, ci sarà il “rompete le righe”, in attesa dell’avvio in agosto della nuova stagione calcistica.