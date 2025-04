Serfunghi di Bruno Calabretta: “Pronti a stupire al TuttoFood 2025 di Milano”

L’azienda Serfunghi di Bruno Calabretta, realtà d’eccellenza nel panorama agroalimentare, è pronta a portare l’autenticità e la qualità dei suoi prodotti alla prossima edizione di “TuttoFood 2025”, il più importante evento internazionale dedicato all’agroalimentare, in programma a Milano.

Da sempre sinonimo di tradizione calabrese e attenzione al gusto, Serfunghi si prepara a presentare numerose novità che verranno svelate in esclusiva ai microfoni di *Canale 85 da Marco Renzi”. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del buon cibo e per i professionisti del settore, che potranno scoprire i nuovi progetti dell’azienda, tra innovazione di prodotto, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

La partecipazione al “TuttoFood” rappresenta per Serfunghi un’importante vetrina internazionale, in cui tradizione e modernità si incontrano per raccontare, ancora una volta, l’eccellenza italiana nel mondo.