Serata di alto profilo a Capistrano: lunedì l’attribuzione del Premio internazionale “Renoir 2021”

Serata di grande livello quella prevista per lunedì (a partire dalle 22 in piazza Renoir) a Capistrano. L’Amministrazione comunale ha infatti organizzato il Premio internazionale “Renoir 2021” che vedrà come vincitore di questa edizione il docente universitario Giovanni Pasceri. Il Premio viene attribuito alle personalità capistranesi che sono riuscite a portare in alto il nome del paese dell’Angitolano nei campi della scienza, della cultura e dell’economia.

L’evento, che si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Marco Martino e del sottosegretario al Ministero per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, sarà improntato sul dibattito – moderato dal direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza e dal conduttore di “On the news” Antonio Zaffino – con figure di alto profilo come il presidente dell’Ordine dei medici di Vibo Valentia Antonio Maglia, il direttore dell’Uoc di Diagnostica per immagini e Radiologia interventistica presso l’ospedale “Sandro Pertini” dell’Asl Roma2 Germano Scevola, il magistrato presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme Francesco De Nino e il magistrato consigliere della Corte di Cassazione Giuseppe Cricenti.