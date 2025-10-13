Sequestrato un fabbricato di 2000 mq con copertura in eternit

I Finanzieri della Compagnia di Soverato, nei giorni scorsi, in collaborazione con la Sezione Aerea di

Lamezia Terme, hanno eseguito un controllo in materia di tutela ambientale in un terreno nel Comune di

Isca dello Ionio per la presenza di un fabbricato di circa 2.000 metri quadri con copertura in eternit che

presentava evidenti rotture e un precario stato di manutenzione.



All’atto dell’accesso, i militari hanno accertato che, all’interno del fabbricato, era presente una

vera e propria discarica abusiva di rifiuti, taluni anche speciali e pericolosi, tra cui pneumatici, carcasse di

autovetture, motori, materiale da costruzione, infissi dismessi, batterie esauste e oli vari.

I materiali, abbandonati all’interno del fabbricato, miscelati tra loro e senza alcuna idonea protezione, erano esposti agli agenti atmosferici, con la conseguenza che il percolato prodotto dall’inevitabile

dilavamento degli stessi, veniva assorbito direttamente dal terreno contaminando le matrici ambientali

suolo ed acqua e costituendo un potenziale pericolo per la salute pubblica.

Al termine delle operazioni, i militari della Compagnia di Soverato, avendo accertato l’illecito smaltimento e deposito dei materiali, hanno proceduto a segnalare all’Autorità Giudiziaria 3 soggetti, per il reato di “deposito e gestione incontrollata e non autorizzata di rifiuti” ai sensi del Codice dell’Ambiente procedendo, contestualmente, al sequestro del fabbricato.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari