Sequestrati oltre cinque chili di cocaina

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, ha svolto alcuni servizi nell’hinterland di Castrovillari, dove, secondo intese di collaborazione tra la locale Procura della Repubblica e la Questura di Cosenza, sono stati effettuati diversi controlli amministrativi all’interno di aree adibite alla raccolta di mezzi in sequestro.

Nel corso di verifiche volte ad appurare la regolarità amministrativa di alcuni siti, le disamine, svolte anche con l’ausilio di personale dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato, hanno permesso di focalizzare l’attenzione dei poliziotti nei confronti di un’autovettura. In direzione di tale veicolo, difatti, il cane antidroga, ha mostrato particolare interesse.

Effettivamente, all’interno di un doppiofondo, ricavato dentro la portiera lato destro della vettura utilitaria, i poliziotti della Squadra Mobile, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale 5 panetti, del peso di circa 1kg ciascuno, di cocaina, per un totale di 5,334 kg, nonché di un panetto, del peso di circa 100 grammi di hashish.

La droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare introiti per circa 300.000 euro.

Al momento, il sequestro della droga, è stato effettuato a carico di ignoti, pur proseguendo le verifiche nell’individuazione dei responsabili.

Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da considerarsi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase di procedimento fino all’accertamento definitivo della colpevolezza con sentenza irrevocabile e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito).