Sequestrati oltre 7000 chili di GPL e 2000 bombole detenute illegittimamente

I finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno sottoposto a sequestro oltre 7.000 chili di GPL e circa 2.000 bombole, detenute in assenza delle autorizzazioni rilasciate dalle imprese proprietarie.



Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle del Gruppo Cosenza, scaturiscono dagli ordinari servizi di controllo economico del territorio, nel corso dei quali è stata notata la frequente circolazione di alcuni furgoni sospetti lungo la Strada Statale 107 Silana – Crotonese, trasportanti bombole con il marchio di una nota azienda operante nel settore energetico.

Dall’attività di intelligence, eseguita attraverso l’incrocio degli elementi acquisiti nel corso dei controlli stradali con le risultanze delle banche dati in uso al Corpo, è emerso che l’azienda di trasporti, sostengono gli inquirenti, non era autorizzata a detenere le bombole dell’impresa energetica.

All’emergere di tali evidenze, su delega della Procura della Repubblica di Cosenza, i finanzieri hanno eseguito una perquisizione locale presso la sede della stessa società, al termine della quale sono state sottoposte a sequestro circa 500 bombole “vuote”, detenute all’insaputa dell’impresa proprietaria, la maggior parte delle quali recanti collaudi di sicurezza scaduti.

Dagli ulteriori accertamenti effettuati sulla documentazione fiscale acquisita, è emerso che la società avrebbe emesso fatture per il trasporto di serbatoi vuoti, in favore di un impianto di imbottigliamento di GPL – con sede legale a Napoli ed unità operativa ad Altomonte, in provincia di Cosenza – anch’esso risultato sprovvisto dei titoli autorizzativi rilasciati dalle imprese energetiche.

La conseguente attività di perquisizione di quest’ultimo stabilimento, allocato su una superficie di circa 10.000 metri quadri, ha permesso alle Fiamme Gialle cosentine di accertare, in flagranza di reato, il presunto indebito imbottigliamento di bombole di proprietà di altre aziende

del comparto, con GPL acquistato da altri fornitori differenti da quelli riferibili ai loghi sulle bombole.

Nell’immediatezza dell’intervento, i finanzieri, dopo aver apposto i sigilli al macchinario industriale utilizzato per riempire i recipienti – cosiddetta giostra di imbottigliamento – hanno proceduto al sequestro di oltre 1.500 bombole, di proprietà di imprese energetiche terze, “piene” o in fase di riempimento di combustibile proveniente da altri canali di produzione e vendita. Nella maggior parte dei casi, le bombole, oltre ad avere i sigilli di garanzia contraffatti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori: