Sequestrati oltre 6000 litri di gasolio di contrabbando

I finanzieri del Comando provinciale di Crotone hanno sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di carburante per autotrazione nell’ambito di un controllo effettuato lungo la Strada Statale 106 Jonica, nei pressi di Torre Melissa.

Le Fiamme Gialle della componente specialistica Antiterrorismo – Pronto impiego, durante il quotidiano controllo economico del territorio, hanno effettuato un accertamento un camion carico di gasolio agricolo. Grazie al sistema informatico, denominato “Grifo”, ideato dal Comando generale del Corpo, che consente ai militari operanti su strada, di consultare le banche dati in uso alla Guardia di Finanza, attraverso speciali tablet, i “Baschi verdi” hanno potuto constatare, nell’immediatezza, che il mezzo di trasporto risultava viaggiare in direzione opposta rispetto a quanto indicato dai documenti di accompagnamento. Sono pertanto scattati i necessari approfondimenti investigativi che attraverso la pesatura del mezzo di trasporto ed il riscontro visivo dei documenti accompagnatori del prodotto energetico hanno consentito di appurare la falsità delle certificazioni prodotte dal soggetto controllato. In conseguenza delle gravi violazioni riscontrate i finanzieri hanno proceduto al deferimento alla Procura della Repubblica di Crotone del conducente, del rappresentante legale e del responsabile amministrativo dell’azienda speditrice del prodotto in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell’accisa, nonché al sequestro probatorio degli oltre 6.500 litri di carburante trasportati in contrabbando.